KAHRAMAN İTFAİYECİLER

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İtfaiye haftası nedeniyle Kızılay Güvenpark’a konulan dev itfaiye araçları Ankaralıların ilgisini çekiyor.Alanda görevli itfaiyeciler de Ankaralılaragörevlerini anlatıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası nedeniyle başlattığı etkinliklere Ankaralılar yoğun ilgi gösteriyor.

1922 yılında faaliyete geçen Ankara İtfaiyesi, dünya standartlarındaki teknik donanımı, uzman personeliyle birlikte yıllardır vazifesini sürdürüyor. Başkentlilerin güvencesi olan Ankara İtfaiyesi, Kızılay Güvenpark’a park ettiği dev itfaiye araçlarıyla Başkentlilere daha yakından tanıtılıyor. Ankara itfaiyesinin tanıtıldığı broşürlerde, itfaiyenin tarihçesi ve görev esasları yer alıyor. Gelin, Ankara İtfaiyesinin görev, esaslarına ve tarihine yakından bakalım.

Ankara itfaiyesinin görevleri

‘Yangınlara Müdahale etmek, söndürmek. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma,vb. durumlardan teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek. Arazide,su üstü ve sualtında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.Yangın öncesi tedbirleri almak. Sel ve su baskınlarına müdahale etmek. Baca temizlemek. Deprem, enkaz ve göçük olaylarına müdahale etmek. K9 köpekli arama ekibi ile arama kurtarma olaylarına müdahale etmek. Hayvanların kurtarılması olaylarına müdahale etmek

Yangın nedenleri

İtfaiye haftası nedeniyle Güven parkta kurulan stantta görevli itfaiyeciler yangınların büyük bir kısmını ihmallerden ve kazalardan ortaya çıktığını söylerken maddeleri şu şekilde sıraladılar.

Korunma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik

İhmal

Kazalar

Sabotaj

Doğa olayları

Olası bir yangın ihtimaline karşı yapılarda alınacak önlemler

İtfaiye erleri olası yangınlara karşı alınması gereken basit önlemleri şu şekilde sıraladı;

Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır,

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır,

Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önlemek gerekir,

Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı seçimi yapılmalıdır,

Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yolları sağlanmalıdır,

Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılması gerekmektedir,

Her an çalışabilecek durumda faal yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

Yangına karşı alınacak basit önlemler

İtfaiyeciler olası bir yangının basit önlemler ile önlenebileceğini şu şekilde dile getirdiler;

”Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir. Bacalar devamlı temizlenmelidir, Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır, Yanıcı maddeler evinizin veya iş yerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır, Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir, Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır, Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır.

Kaynak ve kesme işlemlerinde çok dikkatli olunmalıdır, Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir, LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırılmalıdır, Yangına karşı korunmak ucuzdur. Evinizde ve iş yerinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.”

Yangın Anında Yapılması Gereken Şeyler

Yangın anında yapılması gereken en önemli şeyin telaşlanmamak olduğunu ve önce can emniyetinin alınması gerektiğini vurgulayan itfaiyeciler son olarak şunları anlattı;

Telaşlanmayınız,

Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,

İtfaiyeye telefon ediniz,

Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,

Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,

Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,

İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız,

Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,

Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,

Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

Ankara İtfaiyesi’nin tarihçesi

Türk İtfaiyeciliği 1714 yılında Tulumbacılar adıyla Yeniçeri Ocağına bağlı olarak kurulan Türk itfaiyeciliği çeşitli aşamalardan geçerek 209 yıl süren askeri kimliğinden sonra 25 Eylül 1923’te belediyelere devredilmiştir.

İtfaiye teşkilatının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte eldeki ilk belge 19 Haziran 1338(1922) tarihli ve Ankara Belediyesi dairesince Osman Zeki (aban) bey’e verilen bir takdirnamedir. Bu takdirnameye göre, Ankara’da ilk İtfaiye Teşkilatı, 1922 yılı başlarında, Kurtuluş Savaşı içinde “Müstakil İtfaiye Bölüğü” adı ile askeri bir örgüt şeklinde ve Osman Zeki Bey kumandasında, bugünkü adının verilmesine sebep olan İtfaiye Meydanı’nda kurulmuştur.

1997 yılına kadar İtfaiye Müdürlüğü olarak görev yapmakta olan birim, 1997 yılında Daire Başkanlığı’na dönüştürülerek; 10 şube müdürlüğü, 4 grup ve müfreze şeklinde yeniden yapılanmıştır. Bu yapılanma ile daire başkanlığı 1997-2006 yılı arasında 10 şube müdürlüğü ile görevini sürdürmüş ancak 2006 yılında getirilen norm kadro ilke ve esasları gereğince 10 olan şube müdürlüğü sayısı bu kez de 3’e düşürülmüştür.

Daire Başkanlığı, günümüz itibariyle Ankara mücavir alan içerisindeki, 26 anakent ilçesinde,46 itfaiye grubunda 155 araç ve 782 personeli ile 7/24 itfaiye hizmeti vermektedir.