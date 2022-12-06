Kahraman çoban köpeği, koyun sürüsüne saldıran 8 çakalı öldürdü

- Reklam -

ABD, (DHA) – ABD’nin Georgia eyaletinde bir çiftçinin çobanlık yapan köpeği Casper, sürüye saldıran 11 çakaldan 8’ni öldürerek üçünü kovaladı. Sürüden hiçbir hayvan yara bile almazken kahraman köpeğin kuyruğu koptu, vücuduna derin yaralar aldı ve derisi yüzüldü. Uzun süre tedavi gören Casper’ın geçen hafta kritik süreci atlatarak iyi olduğu belirtildi.

Georgia eyaletinden çiftçi John Wierwiller, koyun sürüsüne çobanlık yapan köpeği Casper’ın sürüye saldıran 11 çakaldan 8’ni öldürdüğünü, üçünü kovaladığını ve Casper’ın da eve dönmediğini duyurarak kayıp ilanı vermişti. Ancak Casper yaralarına rağmen iki gün sonra eve döndü ve acil tedavi altına alındı. Pyrenees çoban köpeği cinsi olan kahraman köpeğin, kuyruğunun büyük bir parçasının koptuğunu, vücuduna derin yaralar aldığını ve iki büyük parça derinin ise yüzüldüğünü belirten çiftçi Wierwiller, sürüden tek bir hayvanın bile yara almadığını belirtti.

GÜZEL HABERİ 28 KASIM’DA VERDİ

John Wierwiller 15 Kasım’da kahraman köpeğin durumuna dair yaptığı açıklamada, Casper’ın iki haftadır acil serviste tedavi gördüğünü ve durumunun hala kritik seviyede olduğunu belirtmişti. 28 Kasım’da açıklama yapan çiftçi, “Acil durum veterinerleri Casper’ın boyun yarasını kapatmayı başardı! Bu gerçekten harika çünkü yara çok açık olmadığında enfeksiyonu kontrol etmek çok daha kolay ve her şey yolunda giderse o bölgede deri nakline ihtiyacı olmayacak” diyerek kahraman Casper’ın durumu hakkında güzel haber verdi. Çiftçi Wierwiller, Casper’ın tedavisi için bağış kampanyası başlatmış ve hastane faturaları için 15 bin dolardan fazla bağış toplanmıştı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -