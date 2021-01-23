Kağıthane’den sonra Eyüpsultan’da İETT şoförüne saldırı

Soner HASIRCIOĞLU – İSTANBUL,(DHA) – KAĞITHANE’de İETT şoförü ve oğlunun darp edilmesinin ardından Eyüpsultan’da da bir İETT şoförüne saldırıya uğradı.

Kağıthane’de önceki gün İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun ve oğlu darp edildi. Yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası, kimliği henüz bilinmeyen kişiler önce otobüs şoförünü sözlü olarak taciz etti ardından otobüsün camlarını kırdı. Otobüse giren saldırganlar, şoförü ve oğlunu darp etti. Bir süre sonra şoförü ve oğlunu otobüsten indiren saldırganlar, dışarıda da darp etmeye devam etti. Bu sırada, yolcuların bağrışmaları üzerine toplanan vatandaşlar, araya girerek şoförü ve oğlunu saldırıdan kurtardı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve oğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün camlarının kırılması, otobüs şoförünün darp edildiği anlar net şekilde gözleniyor.

EYÜPSULTAN’DA DA SALDIRI

İkinci olay ise dün Eyüpsultan’da da meydana geldi. Saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken İBB ve İETT yetkilileri saldırıyı kınadı.

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