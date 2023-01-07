Kağıthane’deki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE’de Cihan B. isimli kişi, sokak ortasında maskeli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. İki ayağından da vurulan Cihan B, hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde Eylül ayında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cihan B.’ye sokakta maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki ayağından da yaralanan Cihan B’ye ilk yardımı mahalle sakinleri yaparken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

SİLAHLI SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki ayağından yaralanan Cihan B. ve arkadaşının koşarak kaçmaya çalıştığı ancak, ayakta kalamadığı görülüyor. Mahalle sakinlerinin ilk müdahaleyi yapması sonrası Cihan B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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KEMERİ İLE YARALIYA MÜDAHALE ETTİ

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan İdris Aksungur “Dört beş el silah sesi duyduk, dışarı çıktık. Vurulan kişiyi mahallemizden tanıyoruz. Yaralı olduğunu görünce müdahale ettik. Kemerimi çıkararak iki ayağına da müdahale ettim. Daha sonra da abileri gelip hastaneye götürdüler” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)