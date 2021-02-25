Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet devrildi: O anlar kamerada 

Hasan YILDIRIM – Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE’de yokuş aşağıya kayan ekmek yüklü kamyonet devrildi. Şoför vatandaşlar tarafından kamyonetin camından çıkarıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Çağlayan Mahallesi Bostan Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek yüklü kamyonet yokuş yukarı çıkamayınca geriye doğru kaymaya başladı. Geri kayan kamyonet devrilerek yan yattı. Kaza yapan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Sürücü Muhammet Neccar, kamyonetin ön camı kırılarak çıkarıldı. Neccar, kazadan yara almadan kurtuldu. Yan yatan kamyonetin yükleri kaldırıma boşaltıldıktan sonra çekici ve kepçe yardımıyla yardımı ile kamyonet çekildi.

KAMYONETİN DEVRİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yokuştan aşağıya kayan kamyonetin devrilme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuş yukarı çıkan kamyonetin geriye kayması ve devrilmesi görülüyor. Kamyonetin devrildiğini gören vatandaşlar da sürücünün yardımına koşuyor. Kamyonetin ön camı kırılarak sürücü dışarı çıkıyor.

KAMYONETİ TUTAMAMIŞ

Kaza yapan sürücü arkadaşına yardıma gelen kişi, “Arkadaşım ekmek fırınında çalışıyor. Yukarıdan bir araba geliyor. Orada durduğu için kamyoneti tutma şansı kalmamış. Beni aradı ben de yardıma geldim dedim.”