Kağıthane’de yokuşta kayan aracın yaptığı kaza kamerada

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM İSTANBUL (DHA) – KAĞITHANE’de yokuş aşağıya inen hafif ticari araç kayarak önce bir apartmanın duvarına ardından da park halindeki otomobillere çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Gürsel Mahallesi Kafiye Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü buzlanan yokuşta ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşağıya doğru kaymaya başlayan araç, önce apartmanın duvarına ardından da park halindeki iki araca çarpıp durabildi. Sokakta kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Sürücü olayın ardından, kaçarken sokakta esnaf olan bir kişi polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik kameralarını inceleyerek olay yerinde kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Sokakta esnaf olan Muhammed Eren Polat, “Karlı zemindi, yol kaygandı. Frene bastı. Araç kaydı ve duvara tosladı sonra da arabaya tosladı. Kimseye haber vermedi, bastı gitti. O sırada sokakta birisi olsa zarar verebilirdi” dedi.

Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)