Kağıthane’de uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) – KAĞITHANE’de uyuşturucu madde satan iki kişi, polisi fark edince araçlarıyla kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanırken o anlar güvenlik kamerası yansıdı.

Kağıthane’de polis ekipleri Merkez Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı. Sokağa giden polis ekiplerini fark eden şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli takibin ardından iki kişi araçlarını terk ederek, yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri ara sokaklarda kovalamaca sonucu iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Cihan B., ve Yunus Ç., adlı şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ‘bonzai’ olarak bilinen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1080 bin lira, 3 cep telefonu, bir ilçe belediyesine ait çalıntı olduğu değerlendirilen görevli araç kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Veya Ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçla kaçmaya çalışan ve polis ekipler tarafından takip anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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