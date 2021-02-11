Kağıthane’de uyuşturucu denetimlerinde 12 kişi gözaltına alındı

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE’de yapılan uyuşturucu denetimlerinde 12 kişi gözaltına alınırken, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08-11 Şubat günleri saat 13.00-15.00 saatleri arasında Nurtepe ve Gültepe mahallelerinde uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, 428 araç kontrol edilirken, 534 kişiye GBT sorgusu yapıldı. 12 şüpheli uyuşturucu suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 2 kilo 660 gram esrar, 29 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, 506 adet ecstasy hap, 65 kök hint keneviri, 25 adet sentetik ilaç, 1 tabanca, 2 adet fişek, 6 bin 535 lira ele geçirildi.

Ayrıca gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 17 araç için 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunundan 19 bin 954 lira idari para cezası uygulandı.

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