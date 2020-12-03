Ana Sayfa Güncel Haberler Kağıthane’de torbacıların bıçaklı kavgası kamerada(ek fotoğraf)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Vaka sayılarının arttığı İzmir’de, toplu taşıma araçları alarm veriyor
Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, '3'üncü zirvesini yaşıyor' dediği İzmir'de, toplu taşımalardaki kalabalık tehlike saçıyor. Sabah işe giderken endişe yaşandıklarını belirten...
Adana’da aranan 7 hükümlü yakalandı
Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro...
Türk gemisine hukuksuz arama soruşturmasında FETÖ incelemesi
Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) – ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Türk bayraklı Roseline-A isimli geminin, Türkiye tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen, uluslararası mevzuata aykırı şekilde açık...
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 18 Iraklı gözaltında
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA, (DHA)- ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri,...