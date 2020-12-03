Kağıthane’de torbacıların bıçaklı kavgası kamerada(ek fotoğraf)

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) – ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Türk bayraklı Roseline-A isimli geminin, Türkiye tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen, uluslararası mevzuata aykırı şekilde açık...