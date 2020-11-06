Kağıthane’de sonbaharın rengi yeşil

İSTANBUL (DHA)- Kağıthane Belediyesi, ilçede ağaçlandırma çalışmalarına sonbaharda da devam ediyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçimler öncesinde projeleri arasında yer alan ‘Yeşil Alanlar’ projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından Kağıthane’ye son bir yılda 2 bin 290 adet ağaç dikimi yapıldı. Sayının sene sonuna kadar 2 bin 500’ün üzerine çıkması hedefleniyor. Dikilen ağaçlar genellikle; Ihlamur, Hatmi, Tijli Top Alev Ağacı, Yeşil Yapraklı Ligustrum, Alacalı Ligustrum Ağacı, Karaağaç ve Herdem Yeşil Manolya türünde ağaçlardan oluşuyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthanemizde başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla sonbaharın rengini sarıdan yeşile çevirdik” diye konuştu.

“HER BEBEK ADINA BİR AĞAÇ”

Kağıthane’de 1 Nisan 2019 itibariyle doğan her bebek adına bir ağaç dikimi kampanyası da devam ediyor. Aileler yeni doğan çocukları için belediyenin internet sitesinden başvuruda bulunarak, sokağına çocukları adına ağaç diktirebiliyorlar. Kağıthane Belediyesi tarafından ağaçlar çocuklar adına ücretsiz dikiliyor.