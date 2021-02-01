Kağıthane’de sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı-1

Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)- KAĞITHANE’de sokakta yürüyen bir kişi güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından dört mermiyle yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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