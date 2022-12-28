Kağıthane’de sokak ortasında darbedilen taksicinin gasp yalanı

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Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE’de yolda yürüyen iki kişi ile tartıştıktan sonra darbedilen taksi şoförü polis merkezine giderek gasbedildiğini söyledi. Olayın yaşandığı yerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, taksicinin gasp yalanını ortaya çıkardı.

Olay, Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi üzerinde 3 Aralık Cumartesi günü 01.00 sıralarında meydana geldi. Taksi şoförü Ali Çağlar taksiden indiği sırada Emir Ü. Ertan Ü. İle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taksiciye bıçak çeken kişiler taksiciyi, elinden yaralayıp sokak ortasında darbetti. İddialara göre, taksici Ali Çağlar Çağlayan polis Merkezine giderek darbedildikten sonra cebindeki 5 Bin lirasının da gasbedildiğini söyledi. Taksi şoförünün tartıştığı kişiler tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARINDA KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, olayın yaşandığı yerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde baba ve oğul olduğu öğrenilen kişilerin kimliklerini tespit etti. Bulundukları adreslere giden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Görüntülerde, şüphelilerin taksiciyle tartıştıktan sonra darbettiği görülüyor. Taksicinin gasp yalanını ortaya çıkaran ekipler, iki şüpheliyi ifadelerinin ardından adliyeye sevk etti. (DHA)

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(FOTOĞRAF)

