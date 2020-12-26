Kağıthane’de motosiklet kundaklayan kişi yakalandı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Kağıthane’de park halindeki motosikleti kundaklayan şüpheli yakalandı.
Olay geçen perşembe gece saatlerinde meydana geldi. Girne Caddesi üzerinde motosikletin yanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yangının kundaklama sonucu çıktığını değerlendiren polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren O.M. isimli şüpheli olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.