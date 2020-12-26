Kağıthane’de motosiklet kundaklayan kişi yakalandı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, gece saatlerinden sabaha kadar sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye kadar düştü. Manisa'da gün, sisli hava ile başladı. Özellikle Şehzadeler...