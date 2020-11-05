Kağıthane’de minibüs yangını

Ozan URAL / İstanbul DHA KAĞITHANE’de park halindeki minibüs yandı. Minibüs kullanılmaz hale gelirken yanındaki binanın dış cephesi de yandı.
Olay saat 06.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüsteki alevler yandaki iş yerine ait binaya sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Minibüs kullanılmaz hale gelirken binada hasar oluştu. Yangın hakkında soruşturma sürerken polis olayın kundaklama olma ihtimali üzerinde duruyor.
(FOTOĞRAFLI)