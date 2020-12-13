Kağıthane’de markette silahlı soygun girişimi kamerada

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı köpek öldü. Otomobil sürücüsü kaçarken, kaza anı ise bir iş yerine ait...