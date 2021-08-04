Kağıthane’de marangoz atölyesindeki yangında bekçi köpeği öldü

Ozan URAL /İstanbul,(DHA) KAĞITHANE’de marangoz atölyesinde yangında içeride bulunan bekçi köpeği dumandan zehirlenerek öldü.

Yangın saat 05.30 sıralarında Kağıthane, Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi’ndeki marangoz atölyesinde çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

İçeride bekçi köpeği olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri duman tahliyesinin ardından geniş çaplı arama yaptı. Dumandan zehirlenen köpek dışarı çıkarıldı. Polis ve gece bekçisi baygın haldeki köpeğe oksijen vermeye çalışsa da bekçi köpeği kurtarılamadı. Köpeğin sahibi uzun süre ağladı.

Yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

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