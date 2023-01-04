Kağıthane’de kundaklandığı iddia edilen kamyon alev alev yandı

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Ertan KILIÇ – Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE’de park halindeki kamyon kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Haliç Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki 34 GAF 762 plakalı kamyon, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAMYONUN SAHİBİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN İZLEDİ

Olay yerine gelen kamyon sahibi ve yakınları, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Polis, kamyonu yakanların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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