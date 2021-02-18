Kağıthane’de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Hasan YILDIRIM – Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) Kağıthane’de çocukları ile yürüyen aile kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ani bir manevra ile otomobilin direksiyonunu çeviren sürücü gecekondunun çatısına uçtu. Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak üzerinde dün sabah 07.20’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karla kaplı sokaktan yokuş aşağıya doğru inen sürücü, otomobilin kayması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çocuklu bir ailenin yürüdüğünü gören sürücü, son bir hamle ile direksiyonu sola çevirdi. Hızla kayan otomobil kaldırımı aştıktan sonra bariyerleri kırarak gecekondunun çatısına uçtu. Ailesi ve yanlarında yürüyen çocuk, kazadan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamera görüntülerinde, çocuklu bir ailenin sokaktan aşağıya doğru yürüdüğü görülüyor. O sırada yokuş aşağıya doğru kayan otomobil hızla aile üyelerinin üzerine geliyor. Otomobilin üzerlerine doğru geldiğini gören çocuklu aile kazadan kıl payı kurtuluyor. Otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bariyerleri parçalayarak gecekondunun üzerine uçuyor.

ÖLÜMDEN DÖNDÜK

Kaza anında evinde uyuyan Seçkin Kaygusuz, “Biz o sırada oğlumla evde uyuyorduk. Bir gürültü geldi. Ne oluyor deprem mi oluyor dedik. Bir baktım eve ışık geliyor. Herhalde bizim evin üzerinde bir şeyler var. Ne olduğuna bakmak için dışarı çıktım. Bir de baktım ki araba. Çatının üzerinde araba var. Biz de korktuk. Otomobilin önünde üç kişi varmış. Onlara vurmayayım diye çatıya uçmuş. Ölümden döndük. Sonra polis geldi. Aracı vinç ile kaldırdılar” dedi.

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