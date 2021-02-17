Kağıthane’de istinat duvarının çökme anı kamerada

Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) -KAĞITHANE’de, daha önce çatlaklar olduğu iddia edilen istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre daha önce çatlaklar oluşan taş duvar, büyük bir gürültüyle 4 aracın üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Duvarın çökme anları caddede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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