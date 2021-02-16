Kağıthane’de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü(1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Kağıthane’de Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi’nde istinat duvarı park halindeki 4 otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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