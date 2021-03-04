Kağıthane’de işletmelere koronavirüs denetimi

Beyza Nur GÜLER – Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE’de koronavirüs tedbirleri kapsamından dükkanlar denetlendi. Denetimlere Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç da katıldı.

İçişleri Bakanlığının “Dinamik Denetim Süreci” konulu genelgesine göre bugün, 260 bin denetim personelinin katılımıyla ülke genelinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başladı. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve beraberindeki görevliler, Çeliktepe Mahallesi, İnönü Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi. Lokanta, tatlıcı, kasap, banka gibi pek çok yerde yapılan denetimler sırasında, esnafa ve çalışanlara uyması gereken kurallar hatırlatıldı.

KAYMAKAM KOÇ: AMACIMIZ KİMSEYİ CEZALANDIRMAK DEĞİL

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, “İçişleri Bakanlığı’mızın belirlediği ‘Dinamik Denetim Süreci’ diye bir süreçle biz bu yeni normalleşmeye geçiyoruz. Uzunca bir süre esnaf kapalıydı. Çok büyük fedakarlıklara katlandılar bu süreçte. Ama yeni normalle beraber özellikle yeme-içme yerleri yüzde 50 kapasite ile olmak üzere müşteri kabul edebilecekler. Biz de bu dinamik denetim sürecinde ilçemizde 420 personelle, 4 bin küsür işletmeye yeni süreçte kuralları öğretme, hatırlatmayı amaçlıyoruz. Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, biz insanlarımızın sağlığını korumak için bu mücadeleyi veriyoruzö dedi.

“4 KİŞİLİK MASALARA 2 KİŞİ OTURTUYORUZ”

Lokanta işleten bir esnaf şöyle konuştu:

“Bu işten en çok zararı biz gördük. İnşallah tedbirlere daha çok uyarak bu sıkıntıyı atlatacağız. Bundan sonra her şeye daha çok dikkat edeceğiz. 4 kişilik masalara 2 kişi oturtuyoruz. Kolonyamız, dezenfektanımız var. Sürekli içeriyi havalandırıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz.”

Pilavcı dükkanı olan Oktay Bagaç ise, “Önlemlerimizi aldık, en hijyenik şekilde salonumuzu açtık. Çalışanlar olarak hepimiz maskeliyiz. Gelen müşterileri de bu konuda uyarıyoruz, yemek yerken maskelerini çıkarıyorlar. Bugünümüze de çok şükür” dedi.

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