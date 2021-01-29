Kağıthane’de ilaçta sıfır atık için toplama noktaları oluşturuldu

İSTANBUL, (DHA) – Kağıthane Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak adına kullanım ömrü dolan kırık veya bozulmuş ilaçlar için belirli noktalara atık kutuları yerleştirdi.

Atık ilaçların bilinçsizce atılması, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Lavabolara ve tuvaletlere dökülen ilaçlar da şehir kanalizasyon sistemine ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek sağlığımızı tehlikeye atıyor. İlaçların havaya, suya, toprağa geçmesi ve yetiştirilen besinler, içilen sularla kişilerde bağışıklık sistemi, üreme sistemi, hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden oluyor.

Kağıthane Belediyesi bu farkındalıktan hareketle ilçedeki eczane ve aile sağlığı merkezlerine kullanım ömrü dolan kırık veya bozulmuş ilaçlar için 170 adet atık kutusu yerleştirdi. Atık kutularında biriken ilaçlar periyodik olarak toplanarak kontrollü şekilde bertaraf edilecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Sıfık Atık konusunda göreve geldiği günden itibaren birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, ilaçta da sıfır atığı hedeflediklerini söyledi.