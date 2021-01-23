Kağıthane’de İETT şoförünü darbeden 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL-DHA KAĞITHANE’de İETT şoförü ve oğlunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Kâğıthane’de önceki gün İETT şoförü Eyüp Durgun ve oğlu, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darbedilmişti. Otobüs şoförünü darbeden S.A., R.V., Y.K. ve H.B., gözaltına alındı. “Kasten Yaralama” ve “Mala Zara Verme” suçlarından gözaltına alınan S.A., R.V., Y.K., ve H.B’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

