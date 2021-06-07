Kağıthane’de İETT otobüsü kaza yaptı; yolcular tahliye edildi (1)

Murat DELİKLİTAŞ – Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Kemerburgaz Caddesi’nde İETT otobüsü kaza yaptı. Yolcular tahliye edilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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