Kağıthane’de İETT otobüsü kaza yaptı; yolcular tahliye edildi (1)

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde Şenol Çağlayan (40), dere kenarında 45 santimlik mızrak ucu buldu. Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen mızrak ucunun M.Ö. 1000- 2000 yıllarına ait olduğu tahmin...
Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, yıldırımın çarptığı Faruk Avcı (18) hayatını kaybetti.
Göle ilçesine bağlı Sürügüden köyü kırsalında hayvanları otlatan Faruk Avcı'nın üzerine yıldırım...
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, giyim mağazası işleten İbrahin Özgür, iş yerinin tentesindeki demir profil üzerinde kuşların kurduğu yuva bozulmasın diye 2 aydır tenteyi kapatmıyor.
Merkez El Hacı Mahmut...
Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör iddialarına son noktayı koydu.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevine gelecek...