Kağıthane’de husumetli oldukları kişiyi vuran şüpheliler tutuklandı

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE’de husumetli oldukları kişiyi silahla yaralayan Y.Y.Ü. ve F.D, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre F,Y., Sanayi Mahallesi’nde 7 Şubat’ta silahlı bir saldırıda yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Y.Y.Ü. ve F.D. olduğunu belirledi ve onları Kağıthane’de bir adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan soruşturmada, tarafların birbirine husumetli oldukları, F.Y’nin de 13 Temmuz 2019’da Y.Y.Ü’yü silahla yaraladığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y.Ü ile F.D, “Kasten Yaralama” suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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