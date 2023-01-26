Kağıthane'de gecekondunun kömürlüğünde yangın; cesedi bulundu

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Murat DELİKLİTAŞ – Ozan URAL-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) – KAĞITHANE’de gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Gecekonduda olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kağıthane Keskingil Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda saat 06.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, anne baba ve oğullarının kaldığı gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri gecekondunun kömürlüğünde yaşadığı iddia edilen 52 yaşındaki Eyüp Ardıç’ın cesedi ile karşılaştı. Çevreye güvenlik şeridi çeken ekiplerin olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.

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