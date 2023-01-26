Kağıthane’de gecekonduda çıkan yangın yandaki binalara sıçradı

- Reklam -

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE’de, gecekonduda çıkan yangında alevler yan taraftaki iki katlı bina ile 5 katlı iş hanına sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda küçük çaplı hasar oluştu.

Sultanselim Mahallesi Gökyüzü Sokak’ta saat 12.30 sıralarında içinde kimsenin olmadığı öğrenilen gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler yanındaki iki katlı bina ile beş katlı iş hanının 2’nci katına sıçradı. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Gecekondunun tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında, iki katlı binanın dış cephesi ve çatısı kısmen yandı. İş hanının 2’nci katındaki bir işyerinde ise küçük çapta hasar oluştu.

“GECEKONDUYA TANIMADIĞIMIZ İNSANLAR GELİP GİDİYORDU”

Yangında zarar gören iki katlı binada oturan Berkay Özkan, yangın çıkan gecekondunun sahibi cezaevinde olduğu için uzun süredir kullanılmadığını belirterek, “Yan taraftaki bina kullanılmaz durumdaydı, kimse kalmıyordu normalde. Fakat oraya, bizim de tanımadığımız insanlar gelip gidiyordu sürekli. İçeride de büyük bir köpek vardı. Şu an köpek de yok, kimse de yok. Yangın ya onlar çıktıktan sonra çıktı, ya da yakarak gittiler; bilmiyorum. Oradan da bizim binaya ve arka binalara sıçradı. Zaten kıç kıça bütün binalar, hepsi alev aldı” diye konuştu.

- Reklam -