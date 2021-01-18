Kağıthane’de evinde silahla oynarken kendini vurdu 

Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE’de iddiaya göre Ahmet Öz evinde oynadığı babasına ait silahın ateş alması sonucu karnından yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Öz hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Çeliktepe Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan binanın üçüncü katında meydana geldi. İddialara göre Ahmet Öz isimli kişi, evinde babasına ait silahla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunla Ahmet Öz karnından yaralandı. Evde bulunanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Ahmet Öz’e ilk müdahalesi evde yaptı, ardından da ambulans ile hastaneye götürdü. Oğlunu yaralı halde ambulansa bindirildiğini gören anne fenalık geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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