Kağıthane’de emniyet şeridinde kamyonet kasasını kapatırken araç çarpan kişi öldü (1) 

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE, TEM Bağlantı Yolu’nda kamyonetinin kasa kapağını kapatmak için emniyet şeridinde duran kişiye, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Feci kazada kamyonet sürücüsü Selçuk Seven hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, "Virüsün yarattığı akciğer hasarı inanılmaz. Bir yoğun bakım hekimi olarak söyleyebilirim ki gördüğümüz akciğer filmleri ve tomografileri olayın şiddetinin oldukça fazla olduğunu ve bu hasta gruplarının da zannedildiği gibi çok ileri yaş olmadığını söylemek zorundayım’’ dedi.
Mısır, (DHA)- Mısır’da polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi’nin fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı, ‘müstehcen’ olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.
Mısır’da polis, Zoser Piramidi önünde Salma...