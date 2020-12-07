Kağıthane’de emniyet şeridinde kamyonet kasasını kapatırken araç çarpan kişi öldü (1) 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, "Virüsün yarattığı akciğer hasarı inanılmaz. Bir yoğun bakım hekimi olarak söyleyebilirim ki gördüğümüz akciğer filmleri ve tomografileri olayın şiddetinin oldukça fazla olduğunu ve bu hasta gruplarının da zannedildiği gibi çok ileri yaş olmadığını söylemek zorundayım’’ dedi.