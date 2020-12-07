Kağıthane’de emniyet şeridinde kamyonet kasasını kapatırken araç çarpan kişi öldü (1) 

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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE, TEM Bağlantı Yolu’nda kamyonetinin kasa kapağını kapatmak için emniyet şeridinde duran kişiye, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Feci kazada kamyonet sürücüsü Selçuk Seven hayatını kaybetti

(FOTOĞRAF)

 

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