Kağıthane’de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE’de iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 36 yaşındaki Yurdal Karademir olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi’nde üzerinde, trafiğe kapalı alanda meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi üzerine bulunan silahı çıkararak 36 yaşındaki Yurdal Karademir’e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karademir, bir otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karademir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgiler doğrultusunda bölgede arama yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

(FOTOĞRAF)