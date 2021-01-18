Kâğıthane’de buzlu yolda refüje çarpan araca arkadan gelen araç böyle çarptı

Ali AKSOYER /İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE’de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Arkasından gelen başka bir aracın sürücüsü de duramayarak, kaza yapan araca çarptı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da devam eden kar yağışı birçok yerde buzlanmaya neden oldu. Bu sabah saatlerinde Çağlayan’dan Kağıthane’ye inen ara sokakta kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın sürücüsü de duramayarak kaza yapan otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde hasar meydana geldi. Kazanın ardından ekipler yolda tuzlama çalışması yaptı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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