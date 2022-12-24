Kağıthane’de binanın çatısı alev alev yandı

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KAĞITHANE’de 5 katlı binan çatı katı alev alev yandı.





Çeliktepe Mahallesi Has Sokak’ta bulunan binanın çatısında saat 17.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında binanın çatısı alev alev yandı. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.