Kağıthane’de bebek arabası yapımında kullanılan kalıpları böyle çaldılar

İSTANBUL (DHA) Kağıthane’de iki şüpheli depodan bebek arabası yapımında kullanılan yaklaşık 400 bin lira değerindeki kalıp malzemelerini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde bulunan depoya geçen Cumartesi saat 20.50 sıralarında gelen iki şüpheli, değeri 400 bin lira olduğu belirtilen bebek arabası yapımında kullanılan 20 adet kalıp malzemesini çaldı. Şüpheliler olay yerinde kaçarken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliler M.F.A. ve M.Ç. gözaltına aldı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAF