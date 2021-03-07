Kağıthane’de araçtan el aleti takım çantalarını çalan 3 hırsız kamerada

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)- Kağıthane’de sabaha karşı otomobil ile sokağa gelen üç hırsız, hafif ticari araçta bulunan üç takım el aleti çantasını alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Çağlayan Mahallesi’nde Pazartesi sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile sokağa gelen kapüşonlu üç hırsız, etraf kontrol ettikten sonra gözlerine kestirdikleri hafif ticari aracın yanına yanaştı. Bir kişi aracın kapısını açmaya çalışırken diğerleri de gözcülük yaptı. Kısa sürede hafif ticari aracın kapısını açan hırsız, araca girerek üç takım el aleti çantasını alarak arkadaşlarına verdi. Hırsızlar geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

HIRSIZLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ile sokağa gelen üç hırsızın etrafı kontrol etmesi daha sonra bir kişinin hafif ticari aracın kapısını açması görülüyor. Kapıyı açan hırsız içeri girerek üç takım el aleti çantasını alarak arkadaşlarına veriyor. Hırsızlar çaldıkları çantalarla geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrılıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri ile polise başvuran araç sahibi, hırsızların bulunmasını istiyor.