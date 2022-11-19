Kağıthane’de apartmana giren hırsız kamerada

- Reklam -

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE’de bir binaya giren hırsız öğrencilerin kaldığı daire önündeki ayakkabıları çaldı. Hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 13 Kasım Pazar günü sabah saat 10:30 sıralarında yaşandı. Şirintepe Mahallesi’nde apartmanları dolaşan şüpheli, dış kapısını açık bulduğu bir binaya girdi. Üst katlara çıkan hırsız öğrencilerin kaldığı bir daire girişine bırakılan ayakkabı ve bazı eşyaları alarak poşete doldurdu. Ardından da poşetle birlikte binadan uzaklaştı. Şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansırken, ağzındaki kürdan ve rahat tavırları da dikkat çekti.