Kağıthane’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE’de 5 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi Buyruk Sokak’ta 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri kısa sürede dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlatarak kısa sürede yangını söndürdü. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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