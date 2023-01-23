Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu yolcu taşımaya başladı

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu yolculara hizmet vermeye başladı. Havalimanı metrosu sabah 06.00’da ilk seferini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştiren Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ilk seferini bugün saat 06.00’da gerçekleştirdi. Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 dakikada ulaşan yolcular bir ay boyunca metro hizmetinden ücretsiz yararlanacak. Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet verecek kapasitedeki metro hattının hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada, Göktürk’ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Her 20 dakikada bir metro seferi yapılacak. Bir ay boyunca ücretsiz olarak kullanılacak olan İstanbul Havalimanı metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL, havalimanı ise 12 TL olacak.

“ÇOK HIZLI GELDİK”

Hizmete sunulan metroyla Kağıthane’den İstanbul havalimanı’nı gezmeye geldiğini söyleyen Yolculardan Halil İbrahim Turgut, “Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kağıthane’den havalimanına çok hızlı geldik ve metro çok konforluydu” dedi. İranlı yolcu Daniel ise, “Tahran’a gidiyorum, 24 dakikada buraya geldik. Çok ucuz” diye konuştu. (DHA)

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(FOTOĞRAF)

