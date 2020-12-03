Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) – AKSARAY’da, sokaklardan kağıt toplayan Murat Dokuyucu (41) köpeğin saldırması sonucu yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin müdahalesiyle kurtarılan Dokuyucu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Akın köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Dokuyucu, boş arazide kağıt toplarken, köpeğin saldırısına uğradı. Dokuyucu’nun çığlıklarını duyan yoldan geçen sürücüler, araçlarından inip, köpekten kurtardı. Kollarından yaralanan Murat Dokuyucu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kağıt toplarken, köpek saldırısında yaralandı
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) – AKSARAY’da, sokaklardan kağıt toplayan Murat Dokuyucu (41) köpeğin saldırması sonucu yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin müdahalesiyle kurtarılan Dokuyucu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.