Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi

Ankara -Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı projesinde performans testleri başladı. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "İlk defa hızlı trenimizle Sivas'a kadar gideceğiz. Bu da bizim bir ilkimiz ve çok heyecanlıyız" dedi.