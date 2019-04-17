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17 Nisan 2019
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Merkezi Ankara’da bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Yönetimi, rekor bir oyla yeniden Çankaya Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taşdelen’i makamında ziyaret ederek, yeni dönemde de başarılar diledi.
Merkezi Ankara’da bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Yönetimi, rekor bir oyla yeniden Çankaya Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taşdelen’i makamında ziyaret ederek, yeni dönemde de başarılar diledi.
Yerel Haberler

Kafkas Derneklerinden Taşdelen’e Kutlama Ziyareti

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Merkezi Ankara’da bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Yönetimi, rekor bir oyla yeniden Çankaya Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taşdelen’i makamında ziyaret ederek, yeni dönemde de başarılar diledi. 

Merkezi Ankara’da bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Yönetimi, Çankaya Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Alper Taşdelen’e kutlama ziyaretinde bulundu.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri, Kafkas İşadamları Derneği Genel Başkanı Yusuf Taymaz ile birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında ziyaret eden KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, yerel seçimlerde rekor bir oy alarak yeniden Çankaya Belediye Başkanı olan Alper Taşdelen’i tebrik ederek yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu  memnuniyeti ifade eden Alper Taşdelen, daha önce olduğu gibi bundan sonra da hizmet ve proje üretirken sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl oluşturma anlayışı çerçevesinde hareket edeceklerini ve Kafkas Dernekleri ile işbirliği içinde yeni hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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