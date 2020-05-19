Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern ve nişanlısı, gittikleri kafeye sosyal mesafe kuralları gereği kapasitenin dolu olması gerekçe gösterilerek alınmamışlar. Nişanlı çift ancak yarım saat sonra bir masa boşalınca girebilmişler içeri.

++

“Bu olay Yeni Zelanda’da değil de demokrasisi az gelişmiş bir ülkede olsaydı acaba neler olurdu” diye kendi kendime sorunca zihnimde şu senaryolar oluştu:

-Başbakanın kapıda bekletildiği anlaşılınca önce Tarım Bakanlığı’ndan bir ekip “ziyaret ederdi” kafeyi. Ve kısa bir denetimin ardından “tüm gıda ürünlerinin insan sağlığına zararlı olduğunu” belirler, yüklü bir ceza yazardı.

-Ardından Sağlık Bakanlığı’nın ekibi gelirdi. Onlar da “bazı masalar arasındaki sosyal mesafeye birkaç santimle uyulmadığını” saptayıp cezayı basardı.

-Sağlık Bakanlığı ekibi tam dışarı çıkarken bu defa Maliye Bakanlığı’ndan bir ekip girerdi içeri. Kısa sürede tüm evrak ve faturalar tek tek incelenir ve “kafenin sahibinin vergi kaçakçısı olduğu” ortaya çıkardı.

-Kafe birkaç saat sonra ise Şehircilik Bakanlığı’ndan bir ekibin denetimiyle karşı karşıya kalırdı. Bu ekip de “kafenin bazı bölümlerinin kaçak yapıldığını” tespit eder, bu yerlerin üç gün içinde yıkılmasına karar verirdi.

++

Kafe sahibi ve çalışanları bunlarla kurtulurlarsa gene de şanslı sayılırlardı. Çünkü kafeye İçişleri Bakanlığı’ndan da bir ekip gelebilir, yaptıkları inceleme sonunda buranın “terör yuvası olarak kullanıldığı” sonucuna varabilirdi.

++

Sonuç olarak ne desem bilmem ki…

İyi ki demokrasimiz az gelişmiş değil.

Bizde yukarıdaki senaryolarda anlattığım gibi şeyler katiyen olmaz!