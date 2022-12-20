Kafeden 10 bin TL’lik yiyecek çalan ‘bastonlu hırsız’ kamerada

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Murat BEKMEZCİ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, baston yardımıyla güçlükle yürüyen şüpheli, kafeden 10 bin TL değerinde kaşar peyniri ve çeşitli yiyecekler çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesindeki Tunalı Hilmi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ayağındaki sakatlık nedeniyle yürümekte güçlük çeken ve baston kullanan hırsızlık şüphelisi, cadde üzerindeki kafeye pencereden girdi. Elindeki poşetle buzdolabına yönelen hırsız, yaklaşık 10 bin TL değerinde kaşar peyniri ve çeşitli yiyecekler çaldı. Çaldığı malzemeleri elindeki poşete dolduran hırsız, daha sonra bastonla yavaş yavaş yürüyerek kafeden çıktı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin yakalanmasına için çalışma başlatıldı. (DHA)

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