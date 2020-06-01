KÜTAHYA’da normalleşme süreciyle birlikte yeni hizmete girecek olan kafe, restoran ve spor salonları son hazırlıkları yapılarak sosyal mesafe kuralına uygun hale getiriliyor. Spor salonu sahibi Emre Tülüoğu, tüm hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, “2,5 aylık dönemde genel temizliğimize devam ettik.

Zaten spor salonları olarak sosyal mesafe kuralıyla ilgili de gerekli bilgilendirmeler bize yapıldı. Kurallara uyacağız ve vatandaşlarımızı da bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyaracağız” dedi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayında Türkiye’de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler 1 Haziran itibariyle gevşetilmeye başlayacak. Yeni normalleşme sürecinde yaklaşık 2, 5 aydır kapalı olan kafe ve restoranlar da yeniden hizmete girecek. Kütahya’da kafeler, restoranlar ve spor salonları yeniden hizmet vermeye başlayacakları 1 Haziran’a hazırlanıyor. İşletmeciler gerekli hijyenin sağlanması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için çalışmalarını sürdürüyor. Kütahya’da mart ayından bu yana kapalı olan işletmeler yeniden müşteri kabul edeceği günü dört gözle beklerken, iş yerlerini bakanlık tarafından açıklanan tedbirlere uygun hale getiriyor. Çok sayıda işletmede temizlik çalışmaları devam ederken, iş yeri sahipleri salgın sebebiyle önlemler aldı.