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Kafe görünümlü silah imalathanesine baskın

İSTANBUL (DHA)  İstanbul’da 6 ilçede silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen adreslere polis baskın düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, Gaziosmanpaşa’da kafe görünümlü imalathaneye de baskın düzenlendi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, baskın anları kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik, Üsküdar ve Çekmeköy’de silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, 25 ve 29 Ocak’ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 491 adet fişek, 29 adet av tüfeği fişeği, 23 adet açık namlu, 40 adet kesilmiş kurusıkı namlusu, 15 adet tabanca sürgüsü, 5 adet horoz tertibatı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında , M.Y, P.A, Ü.T, İ.Ö, M.D ve V.U gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KAFE GÖRÜNÜMLÜ SİLAH İMALATHANESİ
Gaziosmanpaşa’daki imalathanenin ise, dışarıdan kafe olarak göründüğü ve kafeye girdikten sonra alt katının atölye olduğunu tespit edildi. Operasyon anları kameralara da yansıdı.
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