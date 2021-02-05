Kafa kafaya tokuşan iki koç öldü: O anlar kamerada

Olay, Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde meydana geldi. Küçükbaş hayvan besiciliği yapan ve 100 hayvanı olan Sinan Ünlü’ye (59) ait iki koç, ahırın önünde kavga etmeye başladı. Öfkeli koçlar, bir süre kafa kafaya tokuşmaya başladı. Dakikalar sonra kızışan kavgada geri geri gidip hızlarını alan iki koç, bir anda kafalarını tokuşturdu. Çarpışmanın şiddetiyle yere yığılan koçlar, can verdi. O anlar ise ahırın çevresindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Danimarka, (DHA)- Danimarka'nın Kuzey Denizi'nde ilk aşamada 3 milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası…
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2005 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları…
Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA kent merkezi ile Taşova ilçesinde kedilerin kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. …
DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Devrim Sakallı Çakçak, stres, enfeksiyon, ilaçlar, travma, ateşli hastalıklar, diyetler, tiroit hastalıkları,…
Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına…
Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Yunakdere Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması…