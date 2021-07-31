Kadirli’deki orman yangını kısmen kontrol altında

DİJİTAL çağın hastalıklarından olan 'Sosyal Medya Dismorfofobisi', en çok ergenleri tehdit ediyor. 'Kusursuz güzellik hastalığı' olarak tanımlanan hastalık, sosyal medya mecralarında efekt kullanılarak çekilen fotoğrafların paylaşılması sonucu, kişinin artık aynadaki görüntüsünü beğenmemesi ve kusur bulması olarak açıklanıyor.