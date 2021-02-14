Kadir Topbaş’a veda (1)

Kadir Topbaş’ın cenazesi Beyoğlu Belediyesi’ne getirildi.

Burçak BOZKUŞ-Sevda Sarıkaya-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)- Kadir Topbaş’ın cenazesi helallik için Beyoğlu Belediyesi’ne getirildi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30’da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü. Gasilhane’den sonra cenaze Kadir Topbaş’ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu’na götürüldü. Burada Kuran-ı Kerim okundu. Burada helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı.

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