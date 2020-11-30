Ana Sayfa Güncel Haberler Kadir Şeker’in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı/ Ek fotoğraflar
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Askerlerden Bakan Selçuk’a anlamlı ’24 Kasım’ mesajı
SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta vatani görevini yapan askerler, askerliğinin bir kısmını Sivas'ta yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları klip...
Datça’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Abdulselam UĞUR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kısıtlama saatlerinde sokakta olan iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez...