Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da tarihi eser niteliği taşıyan 394 adet sikkeyi satmak isteyen 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan...
İstanbul Medipol Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, yetişkinlikte ve yaşa bağlı ortaya çıkan işitme kayıplarında çok çeşitli nedenler bulunduğunu ancak genetik yatkınlık bulunması halinde hastalığın 30'lu yaşlarda belirti verebileceğini bildirdi.
ŞEHİT ASTSUBAY SEMİH ÖZBEY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen; 13 vatandaştan kimliği tespit edilen görevli...