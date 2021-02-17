Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu

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İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL , (DHA) – Usta oyuncu Kadir İnanır (71), koronavirüs aşısı oldu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını da paylaşan Kadir İnanır,  “Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

(Fotoğraf)

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