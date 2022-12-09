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Kadın Savunma Ağı’nın 23 şehirde 500 kadınla görüşerek yaptığı anketin sonuçlarına göre ankete katılan kadınların %74,9’ü “Şiddete maruz bırakıldığınızda karakola gitmeniz halinde gerekli desteği alacağınızı düşünüyor musunuz” sorusuna “Karakola gidince gerekli desteği alacağımı düşünmüyorum” yanıtını verdi. Ankete katılan kadınların %86’sı kadın katillerinin hak ettiği cezayı aldığını düşünmediğini belirtti.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Kadın Savunma Ağı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde 23 şehirde 500 kadınla yüz yüze ve online görüşmelerle yaptığı anketin sonuçlarını “Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Anketi Raporu” olarak yayımladı. Kadın Savunma Ağı’nın raporuna göre ankete katılan kadınlardan %19,6’sı kendini tehlikede hissettiğinde ya da şiddete maruz bırakıldığında karakolu arayacağını söylerken

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%18,7’si kadın örgütlerini arayacağını söylüyor. Rapordan öne çıkan noktalar şöyle:

KADINLARIN YÜZDE 86’SI KADIN KATİLLERİNİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

“Bin bir zorlukla çalışma yürüten kadın örgütlerinin karakollarla neredeyse eşit oranda akla gelmesi kadınların karakola başvurduklarında aldıkları olumsuz, direnç kıran yanıtlarla doğrudan alakalı.

Araştırmamıza katılan kadınların %86’sı kadın katillerinin hak ettiği cezayı aldığını düşünmüyor. %74,9’u karakola gidince gerekli desteği alacağını düşünmüyor.

Araştırmaya katılan kadınların %90,7’si kadına yönelik şiddetin en çok aile içinde ve yakınlar tarafından uygulandığını düşünüyor. Buna rağmen kendilerini kamusal alanlarda ve gecelerde güvende hissetmiyorlar.”

“Araştırmamıza katılan 500 kadına yöneltilen ‘Kadınların psikolojik şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların %95’2’si kadınların psikolojik şiddete maruz bırakıldığını düşündüğünü belirtti.

Araştırmamıza katılan 500 kadına yöneltilen ‘Kadınların fiziksel şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların %88,8’i kadınların fiziksel şiddete maruz bırakıldığını düşündüğünü belirtti.

Araştırmamıza katılan 500 kadına yöneltilen ‘Kadınların tacize maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların %86,8’i kadınların tacize maruz bırakıldığını düşündüğünü belirtti.

Araştırmamıza katılan 500 kadına yöneltilen ‘Kadınların mobbinge maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların %85,8’i kadınların mobbinge maruz bırakıldığını düşündüğünü belirtti.

Araştırmamıza katılan 500 kadına yöneltilen ‘Kadınların ekonomik şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların %85,2’si kadınların ekonomik şiddete bırakıldığını düşündüğünü belirtti.

Araştırmamıza katılan 500 kadına yöneltilen ‘Kadınların cinsel şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların %84,6’sı kadınların cinsel şiddete maruz bırakıldığını düşündüğünü belirtti.

Araştırmamıza katılan 500 kadına yöneltilen ‘Kadınların ısrarlı takibe maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların %72,8’i kadınların ısrarlı takibe maruz bırakıldığını düşündüğünü belirtti.

‘Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin en çok kimler tarafından uygulandığını düşünüyorsunuz?’ sorusuna, katılımcıların %40,7’si koca/erkek arkadaş, %29,1’sı baba/erkek kardeş/amca/dayı, %6,1’sı tanımadıkları kişiler tarafından, %3,2’sı polis/ jandarma/bekçi tarafından ve %20,9 hepsi tarafından şiddet uygulandığını belirtti.”

“Araştırmamızdaki ‘Başka bir kadının şiddete maruz bırakıldığını gördüğünüzde hangisini/hangilerini yaparsınız?’ sorusuna verilen cevaplar kadınların şiddete karşı sessiz kalmadıklarını ve birbirleri ile dayanışma içinde olduklarını gösteriyor. Şiddete tanıklık halinde kadınların kendilerinin ve maruz bırakılan kadınların güvenliğini gözettiği ve nasıl müdahale edeceği konusunda çözümsüz olmadıklarını anlıyoruz.”

“Kadın katillerinin mahkemelerde hak ettiği cezayı aldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna araştırmamıza katılan kadınların %86’sı ‘kadın katillerinin hak ettiği cezayı aldığını düşünmüyorum’ şeklinde yanıtladı. Katılımcıların %4,2’si bu konuda kararsız olduğunu, %9,8’si ise mahkemelerde kadın katillerine hak ettiği cezanın verildiğini düşündüğünü söyledi.”

KADINLARIN YÜZDE 74’Ü KARAKOLDA YETERLİ DESTEĞİ ALAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

“Şiddete maruz bırakıldığınızda karakola gitmeniz halinde gerekli desteği alacağınızı düşünüyor musunuz?’ sorusuna anketimize katılanların %74,9 ‘karakola gidince gerekli desteği alacağımı düşünmüyorum’, %17,6 ‘bu konuda kararsızım’ ve %7,6’sı ‘karakollarda gerekli desteği alacağımı düşünüyorum’ dedi. Destek alacağını düşünen kadınların çoğu bunun keyfiyete ve uygulayana bağlı olarak değişeceğini düşündüğünü de ekledi.

“Ev dışındaki alanlarda kendinizi en çok hangi saat aralıklarında tehlikede hissediyorsunuz?’ sorusuna verilen yanıtlar kadınların %88,16’sı 21.00 ve 06.00 arasında kendilerini dışarıda güvende hissetmediklerini gösteriyor. Kent planlamalarının kadınların güvenliğini gözetmeksizin yapılması, toplu ulaşımın kadınlar için güvenli olmaması, koruyucu-önleyici kapsamlı desteklerin olmaması gibi etkenler kadınların geceleri dışarıda kendisini güvende hissetmesine engel oluyor.

Kadınlara ‘kendilerini hangi mekanlarda tehlikede hissettiklerini’ sorduğumuzda da daha çok kamusal alanlarda kendilerini tehlike altında hissettiklerini görüyoruz. Verilen yanıtlarda en dikkat çekici şeylerden biri kadınların %40,4’ünün kendisini biliyoruz. Kadınlar yasal olarak polisin yapması gerekenleri ve polislerin görevlerini bilse de uygulamada sonuç alamayacağını düşünüyor. ‘Ev dışındaki alanlarda kendinizi en çok hangi saat aralıklarında tehlikede hissediyorsunuz?’ karakollarda tehlikede hissetmeleri sonucunun çıkması. Bu sonuç bize şiddet durumunda kadınlar için karakola başvurmanın öncelikli tercihleri olmamasının nedenini de gösteriyor.

KADINLARIN YÜZDE 41’İ KENDİSİNİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA TEHLİKEDE HİSSEDİYOR

Araştırmamıza katılan 500 kadından %65,4’ü kendisini sokaklarda tehlikede hissettiğini belirtti. Araştırmamıza katılan 500 kadından %50,8’i kendisini barlarda tehlikede hissettiğini belirtti. Araştırmamıza katılan 500 kadından %41,6’sı kendisini toplu taşıma araçlarında tehlikede hissettiğini belirtti. Araştırmamıza katılan 500 kadından %40,4’ü kendisini karakollarda tehlikede hissettiğini belirtti. Araştırmamıza katılan 500 kadından %27,6’sı kendisini kafelerde tehlikede hissettiğini belirtti. Araştırmamıza katılan 500 kadından %23,8’i kendisini işyerlerinde tehlikede hissettiğini belirtti. Araştırmamıza katılan 500 kadından %21,4’ü kendisini hastanelerde tehlikede hissettiğini belirtti. Araştırmamıza katılan 500 kadından %12,2’si kendisini aile evinde tehlikede hissettiğini belirtti. Araştırmamıza katılan 500 kadından %10,2’si kendisini yaşadığı evde tehlikede hissettiğini belirtti.

“Kendinizi tehlikede hissettiğinizde/şiddete maruz bırakıldığınızda ilk olarak kimi ararsınız?“ sorusunu kadınların %24,06’sı aile, %24’ü arkadaş olarak yanıtladı. %19,6’sı karakol derken, %18,7’si kadın örgütlerini arayacağını belirtti.”